ترمب يتهم ديمقراطيين بـ"الخيانة".. والسبب التصفيق

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بعنف، الاثنين، موقف بعض البرلمانيين الديمقراطيين الذين لم يصفقوا له خلال خطابه عن حال الاتحاد، واتهمهم "بالخيانة".

وتطرق ترمب، في كلمة في سينسيناتي بولاية أوهايو (شمالا)، إلى أصداء الخطاب الذي ألقاه قبل أسبوع في الكونغرس، مشيراً إلى سلوك خصومه السياسيين.

وصرح: "قلت إن معدل البطالة بين السود في أدنى مستوى له (...) ساد صمت مطبق، ولم ترتسم أي ابتسامة"، مضيفاً أن "الأمر بلغ نقطة لم أعد معها أرغب في أن أنظر إلى هذا الجانب لأن فيه بصراحة طاقة سيئة".

وتابع: "أحدهم وصف الأمر بالخيانة. لم لا؟ أيمكننا تسمية ذلك خيانة؟ لم لا؟"، لافتاً إلى أنه "لم يكن يبدو عليهم أنهم يحبون بلدهم". وقال إنه وضع "محزن جداً".

وفي خطابه الأول عن حال الاتحاد بعد سنة شهدت جدلاً وفضائح، أطلق ترمب دعوة إلى الاتحاد. كما دعا أعضاء الحزبين إلى العمل للتوصل إلى تسويات حول كل القضايا من الهجرة إلى البنى التحتية.