وثيقة للديمقراطيين تدحض مذكرة الجمهوريين حول FBI

صوتت لجنة في #مجلس_النواب_الأميركي، الاثنين، لصالح نشر #وثيقة_سرية للديمقراطيين تدحض اتهامات الرئيس دونالد #ترمب وبرلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( #أف_بي_آي ).

وصرح رئيس الأقلية الديمقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف أمام صحافيين الاثنين "التصويت كان بالإجماع لنشر الوثيقة".

وأمام ترمب مهلة 5 أيام لدرس الطلب.

وتأتي المبادرة بعدما رفع جمهوريون السرية عن وثيقة تكشف برأيهم استغلالا للسلطة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في إجراءات للتنصت على أحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية لترمب قبل الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكان ترمب نشر يوم الجمعة الماضي "مذكرة نونس"، نسبة إلى رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري ديفن نونس.

وقال شيف إن "الجمهوريين وجدوا أنفسهم في وضع لا يحتمل عندما نشروا مذكرة مضللة ورفضوا نشر رد الديمقراطيين، لذلك اعتقد أنهم اضطروا للقيام بهذه الخطوة"، في إشارة إلى التصويت على نشر الوثيقة الديمقراطية".

وتتضمن المذكرة اتهاماً لمكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسية، فيما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين. فقد استند إلى تقرير استخباراتي أعده جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول الجمهوريون إن أف بي آي لم يطلع القضاء على أن فريق كلينتون كان وراء إعداد الملف، وأن ستيل معاد شخصيا لترمب.

ويخشى الديمقراطيون أن تُستغل المذكرة ذريعة لإقالة مسؤولين كبار في الشرطة الفيدرالية ووزارة العدل، وبالتالي عرقلة التحقيق الذي يقوده المدعي المستقل روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 وحول تواطؤ محتمل بين فريق ترمب والكرملين.

وطلب شيف - الذي يخشى أن يلجأ البيت الأبيض إلى "فرض رقابة على مذكرتنا لأسباب سياسية" - من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل إبداء رأيهما حول العناصر التي يعتبران وجوب إخفائها لحماية معلومات سرية.