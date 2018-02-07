واشنطن: سنفرض "أشد" عقوبات أقرت حتى الآن ضد بيونغ يانغ

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الأربعاء، من طوكيو أن واشنطن تستعد للكشف عن "أشد" عقوبات اقتصادية تفرض على #كوريا_الشمالية حتى الآن.

وقال بنس، إلى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ختام محادثات حول التهديد الكوري الشمالي: "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستكشف قريبا عن العقوبات الاقتصادية الأشد والأكثر قوة التي تفرض على #كوريا الشمالية".

وأضاف: "ليدرك العالم هذا الأمر: سنواصل تكثيف أقصى ضغوطنا إلى أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة نحو نزع أسلحة كامل يمكن التحقق منه وغير قابل للعودة عنه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد سياسات الإدارات الأميركية السابقة حيال كوريا الشمالية، وتمكن من إقناع المجموعة الدولية بتشديد العقوبات ضد #بيونغ_يانغ.

من جهته، شدد بنس، الأربعاء، على أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، متعهدا بأن تواصل واشنطن نشر "معداتها العسكرية الأكثر تطورا في اليابان والمنطقة" لحمايتها من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية.

في سياق آخر، حذّر #بنس من أن كوريا الشمالية التي ستشارك في الألعاب الأولمبية الشتوية هذا الشهر ضمن وفد مشترك مع كوريا الجنوبية، لن يُسمح لها بالهيمنة على الحدث عبر "دعايتها".

أما آبي الذي سيتوجه على غرار بنس إلى كوريا الجنوبية لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، فأكد أنه أبلغ نائب الرئيس الأميركي بأنه لا يمكن القبول "بامتلاك كوريا الشمالية الأسلحة النووية".

وأضاف "يجب ألا نخدع أنفسنا بحملة الترويج التي تقوم بها كوريا الشمالية".