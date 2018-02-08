أعضاء في "الشيوخ" يطالبون ترمب بتكثيف العقوبات ضد إيران

حث 14 عضواً على الأقل في مجلس الشيوخ الأميركي في رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد #ترمب على تكثيف العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وتهديد المنطقة.

وجاء في الرسالة التي نشرت الأربعاء على موقع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا، أن السبب الرئيسي لطلب 14 عضواً في مجلس الشيوخ تكثيف العقوبات ضد إيران هو برنامج الصواريخ الباليستية لإيران.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن إيران تهدد ببرنامجها للصواريخ الباليستية القوات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة ومصالح أميركا.

ووقع الرسالة التي أعدها السيناتوران مارك روبيو وتود يونغ، كل من جون كورنين وتوم كاتن وجيمس إنهوف وتيد كروز وستيف دينس وكوري غاردنر وشلي مور كابيتو وجون باراسو وديفيد بريدو ودين هيلر وجيمس ريتش وجوني إيزاكسون.

وأثنى الموقعون على الرسالة بمواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إزاء برنامج طهران الصاروخي حثوا على التعاون مع الحكومة "لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديد الإيراني".

وتقول الولايات المتحدة والدول الغربية إن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صدر عقب الاتفاق النووي، والذي يحظر إيران من اختبار الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

يذكر أن إيران أجرت عدة تجارب صاروخية خلال العامين الماضيين، حيث يصل مدى الصواريخ التي تم اختبارها أكثر من 1500 كيلومتر.

كما تستمر طهران بإرسال الصواريخ الإيرانية الصنع للجماعات والميليشيات المتطرفة الموالية لها مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

وحذر أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم رئيس الولايات المتحدة الأميركية من التعاون النووي بين إيران وكوريا الشمالية وقالوا إن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات بموجب ذلك على كيانات إيرانية بما فيها القوة الجوية التابعة للحرس الثوري.