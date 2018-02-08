استقالة مستشار لترمب بسبب.. زوجتين سابقتين

قدم سكرتير موظفي #البيت_الأبيض روب بورتر استقالته بعدما اتهمته زوجتاه السابقتان علناً بممارسة عنف عائلي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الأربعاء إن "الرئيس والأمين العام كان لهما كامل الثقة بقدراته وأدائه"، مضيفة "أنه يستقيل من البيت الأبيض" لكنه سيبقى في منصبه حتى تعيين خلف له.

وتلت ساندرز أمام الصحافيين بيانا لبورتر أكد فيه أن "هذه المزاعم المشينة خاطئة بكل بساطة. التقطت الصور التي سلمت لوسائل #الإعلام قبل نحو خمسة عشر عاماً والحقيقة التي تكمن وراءها لا تمت بأي صلة إلى ما تم وصفه".

تأتي استقالة بورتر بعدما نقلت مقالات نشرت في صحيفتي "ديلي ميل" و"ذي اينترسبت" شهادتين لزوجتي بورتر السابقتين، كولبي هولدرنس وجينيفر ويلفبي، تحدثتا فيهما عن اعتداءات جسدية ونفسية.

وعمل بورتر خصوصاً على إعداد خطاب دونالد #ترمب الذي ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.