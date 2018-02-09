أطول خطاب في مجلس النواب الأميركي منذ 108 أعوام

دخلت #نانسي_بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في #مجلس_النواب الأميركي، التاريخ، الأربعاء، بإلقائها أطول خطاب في تاريخ المجلس منذ 108 أعوام، حيث تحدثت لأكثر من 8 ساعات حول #حماية_المهاجرين غير الحاملين للوثائق من الترحيل.

صعدت الديمقراطية المخضرمة، التي ستتم عامها الثامن والسبعين الشهر المقبل، إلى المنصة في الساعة 10:04 صباحا وبدأت في التحدث. وبعد 8 ساعات و7 دقائق، أي في تمام الساعة 6:11 مساء، غادرت المنصة.

وقفت بيلوسي تتحدث يوما كاملا تقريبا، وهي ترتدي حذاء يبلغ طول كعبه نحو 10 سنتيمترات، ولم تتناول شيئا سوى الماء، وفقا لما ذكره أحد مساعديها. وكان ذلك استعراضا استثنائيا لقوة إرادة زعيمة الأقلية ورئيسة مجلس النواب السابقة.

ولا يعلم عضو بمجلس النواب تحدث كل هذا الوقت قبل عام 1909. لم تنتهك بيلوسي أي قواعد بإلقاء هذا الخطاب الاستثنائي.

كانت بيلوسي تنتقد اتفاقا بشأن الموازنة الفيدرالية أعلنه قادة #مجلس_الشيوخ مؤخرا، ومن شأن هذا الاتفاق أن يرفع سقف الإنفاق ويتجنب #الإغلاق_الحكومي الذي يلوح بالأفق، لكن لا يتعامل مع قضية الهجرة الحساسة.

وقالت بيلوسي إنها ستعارض الاتفاق ما لم يعط رئيس مجلس النواب، #بول_راين، تأكيدات بأنه سيجلب تشريعات حول الهجرة للتصويت. وأضافت: "الأميركيون يريدون حلا لمسألة الهجرة، وهو الأمر الذي طال انتظاره".

ويربط الديمقراطيون بين تمرير اتفاق الموازنة، وبين الاستجابة لرغبتهم في استمرار العمل ببرنامج "الحالمين".