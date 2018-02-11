مقتل 3 وإصابة 4 في تحطم مروحية أميركية

قالت وسائل إعلام في ولاية أريزونا الأميركية ومتحدث باسم الطيران الاتحادي إن طائرة هليكوبتر سياحية تحطمت في الأخدود العظيم (غراند كانيون Grand Canyon)، السبت، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.



وقال موفد إدارة طوارئ هوالاباي لمحطة تلفزيون محلية إن الطائرة كانت تقوم بجولة في الأخدود العظيم، أحد أهم الوجهات السياحية في الولايات المتحدة، عندما سقطت.



وأضاف أن 3 أشخاص لاقوا حتفهم، بينما أصيب 4 وأن السلطات ربما تبحث عن شخص أو شخصين آخرين.