إصابات بإطلاق نار أمام مقر وكالة الأمن القومي الأميركي

تحقق الشرطة الأميركية الأربعاء في إطلاق نار وقع في وقت مبكر صباحاً قرب مقر وكالة الأمن القومي الأميركية في محيط العاصمة #واشنطن بحسب وسائل إعلام محلية.

وأعلن #البيت_الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد #ترمب بإطلاق النار.

President Trump has been briefed on the situation outside the NSA headquarters in Fort Meade, Maryland, CBS News has learned; threat has reportedly been contained https://t.co/2yi8FnLgB5 pic.twitter.com/uQ9QYgogTs — CBS News (@CBSNews) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

وذكرت إدارة الحرائق والشرطة على تويتر في وقت سابق أنهما يتعاملان مع ما يحتمل أن يكون واقعة إطلاق نار خارج مقر الوكالة في فورت ميد.

ووفقا لصفحة مكتب الشؤون العامة في فورت ميد على تويتر أُغلق الطريق السريع القريب من مكان الواقعة بسبب تحقيقات الشرطة.

وبثت محطة "ان بي سي نيوز" صورا لسيارة سوداء اصطدمت بالحواجز التي تحمي هذا المجمع الذي يحظى بحراسة أمنية مشددة. وشوهد شخص وثقت يداه يجلس على حافة الرصيف. وقال ناطق باسم وكالة الأمن القومي إن الوضع تحت السيطرة.

وبحسب محطة "اي بي سي 7 نيوز" المحلية فإن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص وتم توقيف مشبوه.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس أبلغ بإطلاق النار في فورت ميد. أفكارنا وصلواتنا مع كل الأشخاص الذين تأثروا".