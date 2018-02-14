زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يؤيد خطة ترمب حول الهجرة

شدد الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي ضغوطهم على الديمقراطيين ليقبلوا مطالب الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بتشديد قوانين الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك في إطار تشريع يهدف لمساعدة المهاجرين "الحالمين" صغار السن.

وأيد ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء أن يتضمن تشريع "الركائز الأربعة" لترمب بشأن الإصلاح الشامل للهجرة والتي تشمل خطط بناء الجدار ووقف برنامج التأشيرات بنظام القرعة وفرض قيود على منح تأشيرات لأسر المهاجرين غير الشرعيين.

وقال مكونيل في خطاب بمجلس الشيوخ "يحظى هذا المقترح بدعمي وخلال هذا الأسبوع من المناقشات الواضحة أظن أنه يستحق دعم كل سناتور مستعد... لسن قانون".

و"ركيزة" ترمب الخاصة بالهجرة هي أسهل جانب يمكن أن يقبله الديمقراطيون. ويحمي هذا الجانب نحو 1.8 مليون من "الحالمين" وهم الذين أحضروا إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وهم أطفال.

وكثير من الديمقراطيين مترددون في المساعدة على تمويل الجدار الذي تعهد ترمب طويلا ببنائه على الحدود مع المكسيك بهدف منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة ويراه كثير من النواب باهظا جدا وغير فعال.