بالفيديو.. تيلرسون يضطر للانتظار قبل لقاء عون

اضطر وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون للانتظار عدة دقائق في قصر الرئاسة اللبناني قبل أن يستقبله نظيره اللبناني جبران باسيل قبل محادثاته مع الرئيس ميشال #عون اليوم الخميس.

وانتقل تيلرسون مباشرة من مطار بيروت الدولي قادماً من عمان إلى القصر الرئاسي. ووصل قبل نحو عشر دقائق من الموعد المحدد له. وبعد دخوله قاعة الاجتماع، انتظر لدقائق عدة وحيداً أمام عدسات وسائل الإعلام بحضور الوفدين الأميركي واللبناني.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تيلرسون وهو يجلس في غرفة وبجواره مقعد شاغر قبل أن يدخل نظيره اللبناني جبران #باسيل ويصافحه فيما بدا خروجاً على العرف الدبلوماسي.

ونفى مكتب الرئيس اللبناني أي خروج عن العرف الدبلوماسي. وقال رفيق شلالا مدير المكتب الإعلامي للرئيس إن تيلرسون وصل مبكرا بضع دقائق عن المتوقع وإن الاجتماع بدأ في موعده. وأضاف أن مدير عام المراسم استقبل تيلرسون مباشرة لدى وصوله إلى قصر بعبدا الرئاسي.

ويزور تيلرسون #لبنان، وهو من الدول الرئيسية التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية، في إطار جولة إقليمية. وقال شاهد من وكالة "رويترز" إن باسيل لم يستقبل تيلرسون عند مدخل القصر عندما وصل موكبه.

و #عون، والد زوجة وزير الخارجية باسيل، حليف سياسي لميليشيا حزب الله المدعوم من إيران والتي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ومن المقرر أن يجتمع تيلرسون أيضا مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.