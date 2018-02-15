بكاء على الهواء.. عميل FBI سابق ينتحب لمجزرة فلوريدا

انفجر فيل مودد، عميل FBI السابق ومحلل قناة CNN لشؤون الإرهاب، على الهواء مباشرة باكياً، وهو يعلق على حادثة مجزرة المدرسة في فلوريدا.

وهو يسرد التفاصيل، تساءل المحلل خلال تعليقه مع المذيع وولف بليتزر في "غرفة التحليل" أنه "لا نستطيع أن نقرّ في هذا البلد أننا لا نقبل هذا؟ لا أستطيع.. لا يا وولف. أنا آسف".

وقُتل 17 شخصاً على الأقل عندما فتح شاب يبلغ من العمر 19 عاماً النار، الأربعاء، داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق فلوريدا، وفق ما أعلن رئيس الشرطة بمقاطعة برووارد، في عملية إطلاق نار هي من بين الأسوأ منذ 25 عاماً في الولايات المتحدة.

وقد تم القبض على مطلق النار الذي تبين أنه نيكولاوس كروز، الذي طُرد من نفس المدرسة، والمولود في أيلول/سبتمبر 1998 والذي اعتُبرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مقلقة للغاية". وهو كان مسلحاً ببندقية شبه آلية طراز ار-15.