ترمب إلى موقع مجزرة فلوريدا.. ويتجاهل "أزمة الأسلحة"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه سيزور باركلاند بولاية فلوريدا، موقع وقوع المجزرة في المدرسة، الأربعاء، التي خلفت 17 قتيلاً.

وأضاف #ترمب من البيت الأبيض أنه يخطط للقاء أسر ومسؤولين محليين، وللاستمرار في تنسيق استجابة فيدرالية.

ودعا ترمب الأميركيين "للرد على الكراهية بالحب، والرد على القسوة بالرحمة" بعد أن فتح طالب سابق مضطرب عمره 19 عاماً النار على طلاب ومعلمين في المدرسة. وغرد ترمب في وقت سابق، الخميس، على تويتر قائلاً إن المتهم يبدو أنه "مضطرب نفسياً"، لكنه لم يشر إلى أي أسلحة نارية.

وقال ترمب "لمنفذي القانون، لأول المستجيبين، للمعلمين الذين ردوا بشجاعة بالغة في وجه الخطر، نشكركم على شجاعتكم."

وكان ترمب يخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في #فلوريدا. ويقول البيت الأبيض إن توقيت الزيارة لم يحدد نهائياً بعد.