تكلفة عرض ترمب العسكري بين 10 و30 مليون دولار

كشف مدير الموازنة في البيت الأبيض أن الموكب العسكري الذي طالب الرئيس دونالد #ترمب بتنظيمه قد تصل تكلفته إلى ما بين 10 و30 مليون دولار، وأن ذلك المبلغ لا يُعد ضمن طلب الموازنة الجديدة للإدارة الأميركية.

وأضاف ميك مولفيني، مدير مكتب الإدارة والموازنة في لجنة الموازنة في مجلس النواب الأربعاء أن التقديرات "أولية للغاية"، مضيفاً أنها ستبلغ "ما بين 10 و30 مليون دولار، ويعتمد هذا على طول مدة العرض العسكري".

وكان مسؤولون أميركيون، منهم وزير الدفاع جيم ماتيس، قد أكدوا أن ترمب دفع من أجل إقامة #عرض_عسكري كبير للاحتفاء بالجيش الأميركي، لكن مولفيني قال إن الإدارة لم تقرر بعد المضي قدما بتلك الخطة.

وأوضح مولفيني أنه سيتعيّن على الإدارة الحصول على تصريح من الكونغرس أو إعادة توجيه مخصصات أخرى لتمويل العرض العسكري.