شاهد.. ذعر وصراخ طلبة مدرسة فلوريدا أثناء إطلاق الرصاص

نشر المذيع الأميركي بيل ريتر، المذيع بالقناة السابعة بمدينة نيويورك، مقطع فيديو التقط من داخل أحد صفوف مدرسة "مارغوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في فلوريدا، التي شهدت، الأربعاء، مجزرة راح ضحيتها 17 قتيلاً وعشرات الإصابات، حين فتح شاب يبلغ من العمر 19 عاماً النار داخل المدرسة من بندقية شبه آلية، طراز ار-15.

ويبدو من مقطع الفيديو بعض الطلبة يختبئون تحت المكاتب خوفاً من مطلق النار، بينما أصوات النيران تبدو واضحة مصحوبة بصريخ الطلبة.

كما تم تداول مقطع فيديو آخر يظهر عناصر الشرطة تقتحم أحد الصفوف، مشهرين الأسلحة، ويطلبون من الطلبة رفع أذرعهم.

وقد تم القبض على مطلق النار الذي تبين أنه نيكولاوس كروز، الذي طُرد من نفس المدرسة، والمولود في سبتمبر/أيلول 1998 والذي اعتُبرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مقلقة للغاية".

ووقع الحادث قبل قليل من موعد الانصراف بمدرسة "مارغوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في فلوريدا على بعد 72 كيلومترا شمالي ميامي، وقد وصف الحادث بأنه من بين الأسوأ منذ 25 عاماً في الولايات المتحدة.

i think we should play this video every day. post it every day. as a constant reminder that by doing nothing .. we are doing a lot. and it's not good. pic.twitter.com/wcVwNZRKbP — Bill Ritter (@billritter7) February 15, 2018