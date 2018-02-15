ماتيس لـ"العربية": إيران ضالعة في كافة أزمات المنطقة

قال وزير الدفاع الأميركي، جيمس #ماتيس لـ"العربية"، إن إيران ضالعة في كافة أزمات المنطقة.

ورداً على سؤال لـ"العربية" قال ماتيس: "يجب أن تكون #سوريا للسوريين، والعراق للعراقيين".

وأضاف الوزير الأميركي، متحدثاً من بروكسل بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي، أن إيران ضالعة في أزمات اليمن وسوريا ولبنان والبحرين والعراق.

وصرح ماتيس إن الحلفاء الأوروبيين اعترفوا بأن الدفاع المشترك هي مهمة "حلف شمال الأطلسي وحده".

وقال ماتيس في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للحلف لمناقشة المبادرة الدفاعية الاوروبية "هناك اتفاق واضح على أن يدرج في وثيقة الاتحاد الأوروبي أن الدفاع المشترك من مهمة الحلف الاطلسي والحلف الأطلسي وحده".