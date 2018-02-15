نجمة إباحية تهدد: سأكشف تفاصيل علاقتي الجنسية بترمب

قالت نجمة إباحية، تدعي أنها أقامت علاقة جنسية مع دونالد ترمب في 2006، إنها تشعر بحرية لمناقشة ماضيها مع الرجل الذي أصبح رئيساً الآن، وذلك بعد أن اعترف المحامي الشخصي لترمب بدفع 130 ألف دولار لها قبل يوم الانتخابات مباشرة.

وقال مدير أعمال ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم ستورمي دانيلز، بحسب ما نقلت عنها وكالة "أسوشيتد برس"، إن كليفورد تعتقد أن المحامي الشخصي لترمب، مايكل كوهين، أبطل اتفاق عدم الكشف عن الأمر.

وأشارت كليفورد إلى قصتين إخباريتين نشرتا يوم الثلاثاء. في واحدة يقول كوهين لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه دفع المبلغ من أمواله الشخصية، وفي القصة الأخرى تذكر صحيفة "ديلي بيست" أن كوهين يسوق مقترحاً لكتاب حول قصة كليفورد.

ونفى كوهين وجود أي علاقة جنسية على الإطلاق.