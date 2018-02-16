الإعلام الأميركي: منفذ مذبحة فلوريدا عنصري يفضل البيض

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن الشاب الذي اعترف بقتل 17 شخصاً في مدرسته السابقة بفلوريدا ويعاني من اضطرابات عقلية، كان على ارتباط بمجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض.

من جهته، أقر مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي FBI) بأنه تلقى تحذيراً بشأن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً لكنه لم يبادر إلى التحرك.

وكان #نيكولاس_كروز (19 عاماً) قتل 17 شخصاً، الأربعاء، عندما فتح نيران رشاش من نوع "ايه-آر-15" في مدرسته السابقة "مارغوري ستونمان دوغلاس" الثانوية بمدينة باركلاند في #فلوريدا. وقد اختبأ الطلبة الذين عاشوا حالة من الرعب في الخزانات وتحت الطاولات.

وتم توجيه 17 تهمة بالقتل العمد لكروز الذي مثل الخميس أمام محامٍ أمر باحتجازه.

وعُرف عن كروز الذي طرد من المدرسة لأسباب تأديبية بأنه كان يمتلك أسلحة نارية في منزله، وذكرت معلومات نشرتها وسائل إعلام أنه سبق أن تم التعريف عنه على أنه يشكل تهديداً محتملاً لزملائه.

ووردت تفاصيل جديدة بشأن ماضي كروز، الخميس. وذكرت رابطة مكافحة التشهير أنه كان عضواً في مجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض، وشارك في تدريبات شبه عسكرية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن عضو في مجموعة Republic of Florida (جمهورية فلوريدا) المؤمنة بنظرية تفوق العرق الأبيض تأكيده أن كروز انضم إليها.

من جهته، أكد الـ"اف بي آيFBI " أنه تلقى تنبيها في سبتمبر/أيلول بشأن رسالة نشرت على موقع "يوتيوب" قال فيها مستخدم اسمه نيكولاس كروز "سأصبح مطلق نار محترفاً في المدارس".

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه أجرى "مراجعات لقاعدة البيانات وغيرها من إجراءات التدقيق" دون التوصل إلى تحديد الشخص الذي وضع المنشور.

أما الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، فتعهد الخميس بالاهتمام بمن يعانون أمراضاً عقلية، متجنباً التطرق إلى مسألة انتشار الأسلحة النارية في بلاده.