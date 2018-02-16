استجواب بانون في قضية تدخل روسيا بانتخابات أميركا

استجوب المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لصالح حملة دونالد ترمب، خلال الأسبوع الجاري المستشار السابق للرئيس #ستيف_بانون، بحسب ما ذكرته شبكة "سي ان ان" الخميس.

ونقلت "سي ان ان" عن مصدر مطلع على التحقيق أن فريق المحقق روبرت مولر استجوب بانون لساعات على مدى يومين.

ورد بانون على جميع الأسئلة التي وُجهت له، من دون استثناء أي موضوع بحسب ما قال المصدر نفسه للشبكة.

وكان بانون مخططا استراتيجيا في حملة الرئيس ترمب "أميركا أولا" حتى مغادرته الإدارة في أغسطس. وقد لعب دورا رئيسيا في الأسابيع الأخيرة للحملة الرئاسية في 2016 وشارك في لقاءات في الفترة الانتقالية، يجري الآن التحقيق بشأنها.

والخميس مثل بانون أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وتصدى لأعضاء في المجلس من الحزبين مستخدما "الامتياز" الذي يسمح للرئيس ومسؤولين في السلطة التنفيذية بحجب بعض المعلومات عن الكونغرس والرأي العام.

وقد رفض الرد على أسئلة حول الفترة الانتقالية، والفترة التي أمضاها في البيت الأبيض.