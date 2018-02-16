صورة تفضح التفاصيل.. تيلرسون حزيناً في قصر رئاسة لبنان

أثار الاستقبال اللبناني لوزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، غضباً في وسائل إعلام أميركية، بل فتح عاصفة من الانتقادات.

من بين الانتقادات، صورة نشرها موقع "ساوث فرونت"، وتنقلها عنه "العربية.نت" أعلاه، تظهر تجليّات الاستقبال الخافت في قصر الرئاسة حين حضر لمقابلة الرئيس اللبناني ميشال عون.

في الصورة التي تهافتت على نشرها معظم الوكالات، كتب الموقع عليها مظهراً التفاصيل من حجم الكرسي المعد لاستقبال الضيف الأميركي إلى غياب علم الولايات المتحدة والماء من على الطاولة قرب الضيف.

وانتقل تيلرسون مباشرة من #مطار_بيروت الدولي قادماً من عمان إلى القصر الرئاسي. ووصل قبل نحو عشر دقائق من الموعد المحدد له. وبعد دخوله قاعة الاجتماع، انتظر لدقائق عدة وحيداً أمام عدسات وسائل الإعلام بحضور الوفدين الأميركي واللبناني.

وجلس تيلرسون في غرفة إلى جانب مقعد فارغ قبل دخول وزير الخارجية اللبناني، #جبران_باسيل، وهو صهر الرئيس عون، إلى الغرفة.

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لكن مكتب الرئيس اللبناني نفى "أي خروج عن البروتوكول الدبلوماسي"، مبرراً أن وزير الخارجية الأميركي وصل قبل دقائق من الموعد المتوقع، وبدأ الاجتماع في الوقت المحدد.

وعون، والد زوجة وزير الخارجية باسيل، حليف سياسي لميليشيات #حزب_الله المدعومة من إيران، والتي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.