مواساة قاتل.. شاهد محامية سفاح فلوريدا تربت على كتفه

رصد مقطع فيديو مثول مرتكب مجزرة في مدرسة باركلاند الثانوية بولاية #فلوريدا أمام المحكمة مساء الخميس، وبدت محامية الدفاع في لحظة مساندة ودعم، وهي تضع يدها برفق حول موكلها قاتل 17 شخصا. ولم تكتف بذلك، بل دافعت عنه خارج قاعة المحكمة أمام وسائل الإعلام وأكدت أنه "إنسان محطم"، "يشعر بالحزن والحداد والندم" من جراء فعلته.

وحاولت المحامية، ميليسا ماكنيل، في تصريحاتها للصحافيين أن تخفف من وطأة دفاعها عن المتهم، مشيرة إلى أنها تدرك آثار فعلته على المجتمع باعتبارها أم.

وتلقى نيكولاس كروز، البالغ من العمر 19 عاما، أمرا قضائيا باستمرار اعتقاله، وذلك خلال أول ظهور للمحكمة يوم الخميس، عقب الجريمة التي هزت أميركا وسقط خلالها أيضا 12 جريحا.

ويواجه المراهق تهمة القتل العمد، وعقوبتها الإعدام في ولاية فلوريدا الأميركية.

وسيق المتهم إلى جلسة المحاكمة وهو مكبل اليدين والقدمين بالقيود، وكان يرتدي ملابس السجن البرتقالية. وبدا القاتل الصغير هادئا، وخاطب القاضية بكل أدب، بقوله: "نعم، سيدتي"، مؤكدا على صحة اسمه. وكان ينظر إلى الأرض معظم الوقت، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

وتوفيت والدة القاتل بالتبني في نوفمبر الماضي من جراء الالتهاب الرئوي. وطرد كروز من المدرسة الثانوية، التي ارتكب فيها جريمته، العام الماضي بعد تورطه في شجار.

وأبلغ عن كروز العام الماضي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما كتب على مواقع التواصل أن وظيفته ستكون "مطلق رصاص". وقال كثيرون إنه نشر في وقت سابق صورا مزعجة على مواقع التواصل لحيوانات بعد قتلها.

وأفادت محاميته أنه كان مدرجا على قائمة مراقبة للأشخاص المرجح قيامهم بالانتحار.

وكان كروز على صلة بمنظمة في فلوريدا تعتنق أفكار التفوق العنصري للبيض، وتلقى تدريبا عسكريا مع عناصرها على إطلاق الرصاص.