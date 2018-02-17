فيديو جديد.. سفاح فلوريدا يتدرب على إطلاق النار

ظهر مقطع فيديو جديد لمرتكب #مجزرة_مدرسة_مارجوري_ستونيمان_دوغلاس الثانوية في #فلوريدا الأميركية، وهو يتدرب على إطلاق الرصاص، عاري الصدر، في فناء منزله.

وبثت شبكة "سي إن إن" الأميركية المقطع الذي سجله أحد جيران القاتل، #نيكولاس_كروز، (19 عاماً).

ويظهر كروز في الفيديو لفترة وجيزة أثناء #إطلاق_النار قبل أن يعود إلى داخل المنزل. ويعود تاريخ المقطع إلى أشهر قليلة قبل الحادث البشع الذي وقع الأربعاء الماضي.

وكشف صديق سابق لكروز أن الأخير تلقى دورة متخصصة في الرماية على البنادق تشمل تأمين وسلامة الأسلحة النارية.

وواجه كروز المحكمة يوم الخميس لأول مرة حيث اتهم رسميا ب 17 تهمة قتل عمد في مذبحة المدرسة الثانوية.

وقال #مرتكب_المذبحة، بحسب مسؤول أمني، إنه سمع "أصواتا شيطانية" تأمر بتنفيذ الهجوم.

واعترف كروز أمام المحكمة أنه توجه إلى المدرسة بذخائر معبأة في حقيبة على ظهره.

ولم تقدم السلطات الأميركية أي دافع محدد لإطلاق النار، إلا قولها إن كروز طرد من المدرسة في وقت سابق لسوء سلوكه وتورطه في شجار.

وتتشكل تدريجيا صورة القاتل من ملاحظات العديد من الزملاء والأصدقاء السابقين الذين ابتعدوا عنه.

ويبدو أنه كان مراهقا وحيدا، يتسم بسلوكيات غريبة دفعت الآخرين للنفور منه.

وأكد صديق سابق للقاتل يدعى، داكوتا موتشلر، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عاما، أن علاقته انقطعت بكروز عقب طرد الأخير من المدرسة قبل عام.

وأشار إلى أن مرتكب المجزرة دأب على نشر صور حيوانات مقتولة على حسابه في تطبيق "إنستغرام" في فترات سابقة للهجوم.