لافروف: اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات أميركا ثرثرة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف، السبت، اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية بأنه "ثرثرة"، غداة توجيه الاتهام إلى 13 روسياً في هذه القضية.

وقال لافروف رداً على سؤال في مؤتمر حول الأمن في ميونيخ بالنسبة لاتهام مواطنين روس بالتآمر عبر دعم حملة الرئيس دونالد #ترمب "طالما لم تكن لدينا وقائع، فكل ما عداها ثرثرة".

وفي ما يتعلق بالاتهامات، رفض لافروف الرد قائلاً إن تصريحات السلطات الأميركية متناقضة.

وأضاف: "ليس لدي أي رد لأنه يتم نشر كل شيء وأي شيء، ونرى ازدياداً في الاتهامات والتصريحات والبيانات".

وعلق رئيس الاستخبارات الأميركية، دان كواتس، من ميونيخ أيضاً، بتهكم على كلام لافروف من دون أن يسميه بالاسم قائلاً: "أكثر ما يلفتني أن الروس يرسلون كل سنة إلى هنا (ميونيخ) شخصاً ليقوم بتكذيب حصول وقائع".

وكان مكتب المحقق الأميركي الخاص، روبرت #مولر، قد قال الجمعة، إن هيئة محلفين اتحادية وجهت اتهامات إلى 13 مواطناً روسياً، ووكالة أبحاث الإنترنت، ومقرها سان بطرسبرغ، وشركتين أخريين، بالتدخل في الانتخابات الأميركية والعمليات السياسية.

وذكرت الحكومة الأميركية في وثيقة قضائية أن كيانات روسية بدأت التدخل في العمليات السياسية في الولايات المتحدة منذ عام 2014، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016.

وتحدثت لائحة الاتهام، التي قدمها مولر، والتي جاءت في 37 صفحة، عن مؤامرة للإخلال بالانتخابات الأميركية على يد أناس استخدموا حسابات إلكترونية زائفة لبث رسائل مثيرة للانقسام، وسافروا إلى الولايات المتحدة لجمع معلومات ونظموا مسيرات سياسية متظاهرين بأنهم أميركيون.

كما أشارت لائحة الاتهام إلى أن وكالة أبحاث الإنترنت الروسية "كان لديها هدف استراتيجي لزرع الانقسام في النظام السياسي الأميركي، بما في ذلك انتخابات الرئاسة 2016".