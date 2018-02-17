واشنطن تتوعّد من ميونيخ: حان وقت طهران

جددت الولايات المتحدة على لسان مستشار الأمن القومي هيربرت #ماكماستر، في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، اتهام #إيران بزعزعة استقرار المنطقة. وأشار ماكماستر إلى أن شبكة وكلاء طهران أصبحت أكثر قوة.

وفي تصريح أميركي ثانٍ خلال أيام بعد موقف مماثل للمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، رأى ماكماستر أن الوقت حان للتحرك ضد طهران.

وفي سياق متصل بالشأن السوري، قال #ماكماستر #مستشار_الأمن_القومي_الأميركي ، إن روايات الناس تشير إلى أن الرئيس السوري #بشار_الأسد ما زال يستخدم #الأسلحة_الكيمياوية، مضيفاً أن الوقت حان كي يحاسب المجتمع الدولي النظام السوري.

وتابع ماكماستر أثناء حديثه خلال مؤتمر ميونخ للأمن "روايات الناس والصور توضح أن استخدام الأسد للأسلحة الكيمياوية ما زال مستمرا".

واستطرد "حان الوقت كي تحمل جميع الدول #النظام_السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية".