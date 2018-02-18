عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

ترمب: استفيقي يا أميركا..موسكو تموت من الضحك

المصدر: واشنطن - فرانس برس
ترمب
رابط مختصر

ندد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الأحد، بالتحقيقات وبجلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي حول تدخل #روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبرا أن موسكو تحقق نجاحا يفوق "أقصى ما كانت تحلم به" إذا كانت تنوي فعلا زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة.

وصباح الأحد، كتب ترمب تغريدة على تويتر: "إنهم يموتون من الضحك في موسكو. استفيقي يا أميركا!".

وجاءت التغريدة ضمن سلسلة أطلقها الرئيس الأميركي بعد اتهام المحقق الخاص روبرت مولر، الجمعة، 13 روسيا بالتورط في مؤامرة تهدف إلى التأثير على نتائج #الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وأورد قرار الاتهام بالتفاصيل جهودا روسية حثيثة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعملاء ميدانيين من أجل تعميق الانقسامات السياسية بهدف ترجيح كفة ترمب على حساب المرشحة الرئاسية الديمقرطية #هيلاري_كلينتون.

وكان ترمب ممتنعا من قبل عن اتهام روسيا بشكل مباشر على الرغم من أن قادة الأجهزة الاستخبارية الأميركية حذروا من أن التدخل الروسي مستمر، ومن المرجح أن يطاول انتخابات منتصف الولاية الأميركية.

وكتب ترمب على تويتر: "إذا كان هدف روسيا هو زرع الشقاق والتشويش وإثارة الفوضى داخل الولايات المتحدة، فمع كل جلسات الاستماع والتحقيقات والكراهيات الحزبية، لقد حققوا نجاحا يفوق أقصى ما كانوا يحلمون به".

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى: " لم أقل يوما إن روسيا لم تتدخل في الانتخابات، قلت قد تكون روسيا، أو الصين، أو بلد آخر أو جماعة، أو قد يكون عبقريا يزن 180 كيلوغراما يجلس في سريره ويلهو بحاسوبه".

وأضاف: "الخدعة الروسية هي أن #حملة_ترمب تواطأت مع روسيا. الحملة لم تفعل ذلك على الإطلاق!".

كلمات دالّة

#دونالد ترمب, #روسيا, #الانتخابات, #هيلاري كلينتون, #حملة ترمب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر