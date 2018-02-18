ترمب: روسيا تدخلت في الانتخابات قبل أعوام من ترشحي

انتقد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في تغريدة جديدة تناول وسائل الإعلام للتقرير الذي أصدره مؤخراً المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، وأدان فيه أفرادا و #كيانات_روسية بمحاولة التدخل في #الانتخابات_الأميركية.

وقال ترمب إنه "من المضحك أن وسائل الإعلام التي اعتادت على بث أخبار مفبركة تجاهلت أن المجموعة الروسية، التي أدانها مولر، تشكلت عام 2014".

وألمح ترمب في التغريدة إلى أن "هذا التاريخ يسبق كثيرا ترشحه للرئاسة عام 2016". وتهكم قائلا: "ربما كانوا يعرفون بعزمي الترشح وأنا لم أكن على علم بهذا".

Funny how the Fake News Media doesn’t want to say that the Russian group was formed in 2014, long before my run for President. Maybe they knew I was going to run even though I didn’t know! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2018

والجمعة، قال مكتب المحقق الأميركي الخاص، #مولر، إن هيئة محلفين اتحادية وجهت اتهامات إلى 13 مواطناً روسياً، ووكالة أبحاث الإنترنت، ومقرها سان بطرسبرغ، وشركتين أخريين، بالتدخل في الانتخابات الأميركية والسياسة الأميركية.

وذكرت الحكومة الأميركية في وثيقة قضائية أن كيانات روسية بدأت التدخل في العمليات السياسية في الولايات المتحدة منذ عام 2014، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016.

وتحدثت لائحة الاتهام، التي قدمها مولر، وجاءت في 37 صفحة، عن مؤامرة للإخلال بالانتخابات الأميركية على يد أفراد وكيانات استخدموا حسابات إلكترونية زائفة لبث رسائل مثيرة للانقسام، وسافروا إلى الولايات المتحدة لجمع معلومات، ونظموا مسيرات سياسية متظاهرين بأنهم أميركيون.

كما أشارت لائحة الاتهام إلى أن وكالة أبحاث الإنترنت الروسية "كان لديها هدف استراتيجي لزرع الانقسام في النظام السياسي الأميركي، بما في ذلك انتخابات الرئاسة 2016".