تيلرسون لبيونغ يانغ: أترقب أن أسمع منكم استعدادكم للحوار

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، في مقابلة سيتم بثها الأحد، أنه "يترقب" إشارات حول مدى جهوزية #كوريا_الشمالية للدخول في مفاوضات مباشرة.

وقال تيلرسون، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي أس" الإخبارية: "كوزير للخارجية يقتضي عملي التأكد من أن الكوريين الشماليين يدركون أن قنواتنا مفتوحة".

وأضاف بحسب مقاطع من المقابلة: "أنا أترقب. لا أقوم بتوجيه الكثير من الرسائل في هذه المرحلة. لذا أنا أترقب أن أسمع منكم استعدادكم للحوار".

وأدى تقارب بين الكوريتين بمناسبة استضافة #كوريا_الجنوبية للألعاب الأولمبية الشتوية إلى تكهنات بقرب إجراء محادثات مباشرة بين #واشنطن وبيونغ يانغ بعد أشهر من التوتر الحاد والخطابات النارية.

وقال تيلرسون في المقابلة: "سوف يبلغونني"، مشيراً: "نحن نتلقى منهم رسائل، وأعتقد أننا صريحون جداً حيال الطريقة التي نريد من خلالها بدء الحوار".

كما شدد وزير الخارجية الأميركي على أنه لم يتم تقديم أي حافز لدفع بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات.

وقال تيلرسون: "لا نستخدم جزرة لإقناعهم بالحوار، نحن نستخدم عصا غليظة وهذا هو ما هم بحاجة إليه لكي يفهموا".

وفرض مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، سلسلة عقوبات ضد كوريا الشمالية على خلفية برنامجيها النووي والباليستي.

وكانت الولايات المتحدة قد لفتت إلى أن واشنطن منفتحة على الحوار المباشر، لكن تيلرسون شدد في وقت سابق من الشهر الحالي أن الكرة في ملعب بيونغ يانغ.

وفي 12 شباط/فبراير قال وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارة للقاهرة: "لقد قلنا قبل ذلك إن الأمر يعود إلى كوريا الشمالية لتقرر متى تكون مستعدة لبدء (المحادثات) معنا بشكل صادق وذات مغزى"، مضيفاً "إنها (كوريا الشمالية) تعرف الشروط الضرورية للتفاوض".

وأكد: "هم يعلمون ما يجب أن يكون مطروحاً للنقاش على الطاولة".

وتقول واشنطن إنه يتعين على بيونغ يانغ اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه نزع السلاح النووي قبل بدء المفاوضات، في المقابل يدعو الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، إلى تقارب أكبر من أجل دفع كوريا الشمالية إلى الحوار.

وتلقى مون، الأسبوع الماضي، دعوة إلى قمة في بيونغ يانغ. وقد سلمته كيم يو يونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، الدعوة خلال مشاركتها كعضو في البعثة الكورية الشمالية الرفيعة المستوى المواكبة للوفد الأولمبي إلى ألعاب بيونغ تشانغ.

ولدى سؤاله السبت حول احتمال عقد قمة، قال مون على الرغم من الآمال الكبيرة "أعتقد أن الأمر سابق لأوانه".