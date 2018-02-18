على وقع مذبحة فلوريدا.. ترمب ينتقد مكتب التحقيقات

انتقد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن أسلوب تعامله مع المراهق الذي فتح النار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا فقتل 17 شخصا.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر: "من المحزن أن يغفل #مكتب_التحقيقات الفيدرالي كل الإشارات التي وجهها مطلق النار في مدرسة في #فلوريدا. هذا غير مقبول".

واتهم المكتب بأنه "أمضى وقتا طويلا جدا في محاولة إثبات تواطؤ #روسيا مع حملة ترمب (عام 2016)".

وذكرت صحيفة "ساوث فلوريدا صن سنتينل"، السبت، أن المراهق خضع لتحقيقات من قبل الشرطة ومسؤولي الولاية عام 2016 بعد أن تعمد جرح ذراعه في تسجيل مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال وقتها إنه يريد شراء بندقية، لكن السلطات خلصت في ذلك الحين إلى أنه يتلقى رعاية نفسية كافية.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

والمراهق الذي يدعى #نيكولاس_كروز (19 عاما) متهم بارتكاب جريمة قتل جماعي يوم الأربعاء الماضي في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، راح ضحيتها 17 شخصا. وأصيب أكثر من 12 شخصا آخرين في أعنف واقعة إطلاق نار في مدرسة ثانوية بالولايات المتحدة.

ويمكن أن تصل عقوبة الاتهام إلى الإعدام، لكن ممثلي الادعاء لم يوضحوا بعد ما إذا كانوا سيطالبون به.

وأقر مكتب التحقيقات، الجمعة، بعدم التحقيق في تحذير من أن يتجه كروز لحمل بندقية والرغبة في القتل. وقال إن شخصا وصفه بأنه مقرب من كروز اتصل على خط لبلاغات المكتب يوم الخامس من يناير/كانون الثاني للإبلاغ عن مخاوفه بشأنه، لكن هذه المعلومة لم تنقل إلى مكتب ميامي، فيما وصفه المسؤولون في المكتب بمخالفة قواعد العمل.

وأثار الكشف عن ذلك غضب واستياء السكان في باركلاند، ودفع حاكم فلوريدا الجمهوري، #ريك_سكوت، للمطالبة باستقالة كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات.

وأمر وزير العدل، #جيف_سيشنز، بمراجعة إجراءات المكتب في أعقاب إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 14 طالبا وثلاثة من العاملين بالمدرسة.