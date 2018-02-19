احتجاز سائق سيارة يحمل مسدساً قبل دخول منتجع ترمب

احتجزت السلطات الأميركية، الاثنين، سائق سيارة فان كانت تقل صحافيين مكلفين بتغطية خاصة بالرئيس #دونالد_ترمب بعد عثور مسؤولي جهاز #الخدمة_السرية على مسدس في حقيبته خلال فحص أمني قبل دخول السيارة إلى منتجع للرئيس في #فلوريدا.

وقال السائق للصحافيين، إنه نسي ترك سلاحه الناري في سيارة أخرى.

واستُبدل هو والسائقون الآخرون لثلاث سيارات فان مخصصة لوسائل الإعلام قبل دخول السيارات إلى مجمع #مار_الاجو والانضمام لموكب الرئيس.

وشوهد الرجل وهو يخضع للاستجواب بينما جرى اصطحاب الصحافيين بعيدا عن منطقة التفتيش الأمني.

وينتقل ممثلو وسائل الإعلام ضمن موكب الرئيس في #واشنطن. وعندما يسافر داخليا أو خارجيا، يستخدمون سيارات فان في التنقلات، وأحيانا يجري استئجار السائقين وفي أحيان أخرى يكونون من المتطوعين.