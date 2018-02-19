تحول.. ترمب يدعم مشروع قانون لرقابة شراء الأسلحة

أيد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب تشديد إجراءات التدقيق في السوابق عند شراء سلاح ناري، حسب ما أعلن #البيت_الأبيض، الاثنين، بعد أيام على عملية إطلاق نار دامية في مدرسة في ولاية فلوريدا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان: "فيما تتواصل المحادثات ويجري البحث في تعديلات، فإن الرئيس يدعم الجهود من أجل تحسين #النظام_الفيدرالي للتدقيق في السوابق".

وتابعت: "الرئيس تحدث الجمعة مع السيناتور(الجمهوري جون) كورنين في موضوع مشروع القانون الذي يؤيده الحزبان، والمقدم من السيناتور (الديمقراطي كريس) مورفي وكورنين لتحسين القانون الفيدرالي" حول التحري عن #السوابق_الجنائية والخلفيات.

وقام نيكولاس كروز (19 عاما)، بقتل 17 شخصا في مدرسته الثانوية السابقة، الأربعاء الماضي، بواسطة بندقية هجومية نصف آلية حصل على رخصة لشرائها رغم مؤشرات على سلوكه العنيف.

وقدم السيناتوران في تشرين الثاني/نوفمبر #مشروع_قانون عملت على صياغته مجموعة برلمانيين جمهوريين وديمقراطيين، للتأكد من أن السلطات الفيدرالية والمحلية ستطبق القانون الموجود، وتبلغ الحالات الجنائية إلى السجل الوطني للتحقيق الفوري في أهلية شخص لشراء سلاح، بحسب بيان نشر في حينها.

ويجب على تجار الأسلحة العودة إلى هذا السجل الوطني قبل بيع أي سلاح بهدف التحقق من سجل الشاري العدلي ومما إذا كان يحق له امتلاك سلاح.

وفي خطاب تلفزيوني مقتضب، الخميس، لم يلفظ ترمب كلمة "سلاح ناري" أبدا، مشددا على ضرورة رصد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية.