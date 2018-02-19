ترمب يفتح النار على أوبرا.. "آمل أن تنفضح"

تغريدة غضب أطلقها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب صباح الاثنين، صاباً حنقه على الإعلامية الشهيرة #أوبرا وينفري. فقد استفزت على ما يبدو أسئلة المذيعة السمراء ترمب، الذي اعتبرها متحيزة.

واعتبر الرئيس الأميركي أن "أيقونة الإعلام" الأميركي أوبرا وينفري بدت مضطربة، وطرحت أسئلة "منحازة ومائلة" في برنامج 60 دقيقة الشهير، وذلك بعد ساعات من بث البرنامج على قناة CBS الأميركية، حيث قابلت أوبرا ناخبين صوتوا لترمب وآخرين لمنافسته الشرسة هيلاري كلينتون.

كما تمنى أن تترشح أوبرا في الدورة المقبلة من أجل أن تهزم شر هزيمة ويفتضح أمرها كما الآخرين، بحسب تعبيره.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2018

يذكر أن وينفري سجلت أول حضور لها كمراسلة ضمن برنامج 60 دقيقة في سبتمبر الماضي، حيث تطرق إلى الانقسام السياسي الحاصل في الولايات المتحدة.

وسلطت الأضواء أكثر وأكثر على وينفري خلال تلقيها الشهر الماضي جائزة سيسيل دوميل خلال حفل #غولدن_غلوبز ، حيث ألقت خطاباً ملهماً حول التسامح، والعنصرية وغيرها من المفاهيم الإنسانية والأخلاقية، وتناول الإعلام الأميركي خطابها، معتبراً إياه أشبه بخطاب ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

إلا أن الإعلامية الشهيرة، عادت وأكدت أنها لا تنوي على الإطلاق الترشح.