فيديو جديد.. سفاح فلوريدا يتشاجر مع زملائه الطلاب

ظهر مقطع فيديو جديد، الاثنين، لمرتكب مجزرة #فلوريدا، #نيكولاس_كروز، وهو يتشاجر مع زملائه الطلاب في المدرسة قبل فصله لاحقا منها.

ويعود المقطع المسجل بالجوال إلى 20 سبتمبر/أيلول 2016، وحصلت عليه محطة ABC الأميركية.

ويبدو القاتل، مرتديا بنطلون كاكي وفانلة بيضاء، وهو في عراك مع عدد من الطلاب في فناء المدرسة، التي عاد الأربعاء الماضي ليقتل 17 من طلابها.

ويُظهر المقطع، الذي يبدو غائما قليلا، السلوك المضطرب لكروز في مدرسته.

يذكر أن القاتل أوقف عن المدرسة لمدة يومين بعد العراك المسجل. وفصلته الإدارة في وقت لاحق بسبب تكرار سلوكه المضطرب.

والسبت، ظهر مقطع فيديو سابق لمرتكب #مجزرة_مدرسة_مارجوري_ستونيمان_دوغلاس الثانوية في فلوريدا، وهو يتدرب على إطلاق الرصاص، عاري الصدر، في فناء منزله.

وبثت شبكة "سي إن إن" الأميركية المقطع الذي سجله أحد جيران القاتل، الذي يبلغ من العمر 19 عاما.

ويظهر كروز في الفيديو لفترة وجيزة أثناء #إطلاق_النار قبل أن يعود إلى داخل المنزل. ويعود تاريخ المقطع إلى أشهر قليلة قبل الحادث البشع الذي وقع الأربعاء الماضي.

وكشف صديق سابق لكروز أن الأخير تلقى دورة متخصصة في الرماية على البنادق تشمل تأمين وسلامة الأسلحة النارية.

وواجه كروز المحكمة، الخميس الماضي، لأول مرة حيث اتهم رسميا بـ 17 تهمة قتل عمد في مذبحة المدرسة الثانوية.

وفي أعقاب إطلاق النار داخل المدرسة الثانوية، تعهد، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بالاهتمام بمن يعانون أمراضا عقلية، متجنبا بذلك النقاش حول انتشار الأسلحة النارية في بلاده.

وحادثة الأربعاء الماضي هي واحدة من 20 حادثة من نوعها في مدارس منذ مطلع العام، وأحيت الجدل بشأن مسألة العنف المرتبط بحيازة #الأسلحة في #الولايات_المتحدة، حيث تسجل 33 ألف وفاة سنويا في عمليات إطلاق نار.