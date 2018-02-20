سي إن إن:مولر يحقق بمسعى كوشنر لجذب مستثمرين روس لشركته

ينظر المدعي الأميركي الخاص #روبرت_مولر المُكلف بالتحقيق في #التدخل_الروسي_في_الانتخابات الرئاسية الأميركية، في مساعٍ قام بها مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر لجذب مستثمرين أجانب، ولا سيما من روسيا والصين لتأمين التمويل لشركته العقارية خلال الفترة الانتقالية بين فوز دونالد ترمب بالرئاسة وتنصيبه، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان".

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن تحقيق #مولر يتركز فقط على اتصالات كوشنر بروسيا، وتحديداً في ما يتعلق بتحليلات بيانات الحملة وعلاقات كوشنر بمستشار الأمن القومي مايك فلين الذي أجبِر على الاستقالة وقد وجهت إليه التهمة رسميا في هذه القضية.

ويحقق فريق مولر في محادثات كوشنر خلال الفترة الانتقالية للحصول على تمويل لشركة #كوشنر_كومبانيز المالكة لمبنى المكاتب 666 على الجادة الخامسة في نيويورك بعد انتكاسات مالية، بحسب ما أعلنت "سي ان ان" نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق. ووالد كوشنر هو مؤسس شركة التطوير العقاري.

وقالت "سي ان ان"، إن فريق مولر لم يتصل بعد بشركة "كوشنر كومبانيز" أو يطلب مقابلة مسؤوليها، وإن أسباب تركيز الفريق على مستثمرين أجانب لم تتضح بعد.

لعب #كوشنر دورا بارزا في اتصالات فريق الفترة الانتقالية مع حكومات أجنبية. وقد ألمح صهر ترمب إلى أنه تحدث في تلك الفترة إلى أكثر من 50 جهة من أكثر من 15 دولة.

وبعد أسبوع على انتخاب ترمب في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، التقى كوشنر برئيس مجلس إدارة مجموعة "انبانغ" الصينية للتأمين ومسؤولين آخرين فيها، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان كوشنر ورئيس مجلس إدارة "انبانغ" وو شياوهوي على وشك التوصل إلى اتفاق كانت مجموعته ستستثمر بموجبه في المبنى 666 على الجادة الخامسة، لكن المحادثات فشلت، بحسب "نيويورك تايمز".

اشترى كوشنر المبنى في 2007 لقاء 1.8 مليار دولار، لكن الأزمة العقارية تسببت بانتكاسات مالية للبرج، ما دفع شركة "فوناردو ريالتي تراست" إلى شراء 49.5% من أسهمه في 2011.

من جهته، تحدث محامي كوشنر، ابي لويل، لـ"سي ان ان"، عن مدى التعاون المكثف لكوشنر مع إجراءات التحقيق، مضيفاً: "لم يُطرح سؤال واحد ولم تُطلب وثيقة واحدة متعلقة بالمبنى 666 ولا بصفقات كوشنر كومبانيز. كما لا يوجد أي سبب يدفع لطرح أسئلة حول هذه الصفقات التجارية العادية".

التقى كوشنر أيضا خلال الفترة الانتقالية بسيرغي غوركوف رئيس مجلس إدارة مصرف "فينشيكونوموبنك"، لكنه أكد في إفادة أمام الكونغرس أن اللقاء كان لأسباب رسمية حكومية. غير أن البنك قال إن المحادثات كانت جزءا من "سلسلة اجتماعات عمل". وذكرت "واشنطن بوست" أن مولر يحقق في ذلك اللقاء أيضا.