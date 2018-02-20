مولر يتهم محاميا بالكذب خلال التحقيق بشأن تدخلات روسيا

اتهم المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في مزاعم #تدخل_روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، محاميا بالكذب على المحققين بشأن اتصالاته مع ريك جيتس، المساعد السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووجه #مولر اتهامات جنائية للمحامي أليكس فان دير زوان، قائلاً إنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن أعمال نفذتها شركته القانونية في عام 2012 تتعلق بأوكرانيا.

ويواجه جيتس وبول مانافورت، المدير السابق لحملة #ترمب الرئاسية، اتهامات جنائية تشمل التآمر على غسل أموال، وعدم تسجيل اسميهما كوكيلين أجنبيين فيما يتعلق بأعمال سياسية لصالح حزب أوكراني موالٍ لروسيا. وقالا إنهما غير مذنبين.

وتفيد عرائض الاتهام أن فان دير زوان أدلى بتصريحات كاذبة بشأن آخر مرة اتصل فيها بجيتس وشخص آخر لم يذكر اسمه، وأشير إليه فقط بأنه "الشخص أ".

ويُتهم بأنه قال للمحققين إنه لا يعلم لماذا لم تقدم رسالة بالبريد الإلكتروني بينه وبين "الشخص أ" إلى مكتب المحقق الخاص رغم أنه قام فعليا بحذفها أو لم يقدم رسائل البريد الإلكتروني التي طُلبت منه.

وسيمثل فان دير زوان أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.

ويحقق مولر فيما إذا كانت حملة ترمب قد تواطأت مع روسيا في انتخابات عام 2016. ويقول ترمب إنه لم يكن هناك تواطؤ، كما تنفي روسيا أي تدخل في الانتخابات.