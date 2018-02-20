وصف ترمب بالمخادع.. رومني يكسب دعم الرئيس

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، عن تأييده لترشح ميت رومني لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، في انتخابات التجديد النصفي، وذلك رغم انتقادات رومني الكثيرة للرئيس.

وكان رومني، المرشح الجمهوري السابق للرئاسة، وصف ترمب خلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2016 "بالمخادع" الذي "يظن أن الشعب الأميركي أبله". ورد ترمب واصفاً رومني بأنه "اختنق كالكلب" أثناء حملته الانتخابية الرئاسية عام 2012 أمام المرشح الديمقراطي باراك أوباما.

وقال ترمب على تويتر إن #رومني "سيكون عضواً رائعاً لمجلس الشيوخ وخلفاً قديراً لأورين هاتش، ويحظى بدعمي الكامل ".

وكان رومني أعلن يوم الجمعة أنه سيرشح نفسه ليشغل مقعد عضو #مجلس_الشيوخ أورين هاتش الذي سيتقاعد.