عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

وصف ترمب بالمخادع.. رومني يكسب دعم الرئيس

المصدر: دبي ـ العربية.نت
رومني وإلى يسار الصورة ترمب - أرشيفية
رابط مختصر

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، عن تأييده لترشح ميت رومني لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، في انتخابات التجديد النصفي، وذلك رغم انتقادات رومني الكثيرة للرئيس.

وكان رومني، المرشح الجمهوري السابق للرئاسة، وصف ترمب خلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2016 "بالمخادع" الذي "يظن أن الشعب الأميركي أبله". ورد ترمب واصفاً رومني بأنه "اختنق كالكلب" أثناء حملته الانتخابية الرئاسية عام 2012 أمام المرشح الديمقراطي باراك أوباما.

وقال ترمب على تويتر إن #رومني "سيكون عضواً رائعاً لمجلس الشيوخ وخلفاً قديراً لأورين هاتش، ويحظى بدعمي الكامل ".

وكان رومني أعلن يوم الجمعة أنه سيرشح نفسه ليشغل مقعد عضو #مجلس_الشيوخ أورين هاتش الذي سيتقاعد.

كلمات دالّة

#ترمب, #رومني, #مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر