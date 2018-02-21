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إخلاء مبنى حكومي قرب البيت الأبيض بسبب سيارة

المصدر: دبي ـ العربية.نت
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أخلى جهاز أمن الرئاسة الأميركي مبنى إدارياً حكومياً قرب #البيت_الأبيض وأغلق الشوارع المجاورة وأبعد المارة عن أرصفة المشاة، الأربعاء، بعد عثوره على سيارة مريبة بالمنطقة.

وقال الجهاز في حسابه على #تويتر إنه أغلق منطقتين مجاورتين للبيت الأبيض أمام المارة.

وذكر شهود أن السلطات منعت موظفين اتحاديين من دخول مبنى المكتب التنفيذي الجديد ومنعت المارة من السير بالمنطقة.

وانتقلت 12 مركبة طوارئ على الأقل إلى مكان المركبة المريبة.

كما أبقت #السلطات_الأميركية على نحو 100 من موظفي البيت الأبيض في حديقة قبل أن تسمح لبعضهم بدخول مجمع البيت الأبيض.

كلمات دالّة

#البيت الأبيض, #تويتر, #السلطات الأميركية

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