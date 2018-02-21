ترمب الابن: أسرتنا خسرت فرص عمل بعد تولي أبي الرئاسة

أكد #دونالد_ترمب_الابن أن أي حديث عن استفادة أسرته من رئاسة والده "هراء"، فيما بدأ زيارة علنية للهند لتعزيز الصفقات العقارية التي تحمل اسم عائلته.

وصل الابن الأكبر للرئيس دونالد #ترمب إلى الهند، الثلاثاء، للقاء المروجين والمشترين للمنازل الفاخرة التي تحمل العلامة التجارية لترمب في البلاد، ما أثار مخاوف من استخدام اسم الرئيس الأميركي لتعزيز المشاريع التجارية على الصعيد الدولي.

إلا أن #ترمب_الابن قال في مقابلة مع قناة تلفزيونية هندية، إن أسرته خسرت في الواقع فرص عمل، لأن والده تعهد بعدم القيام بأي نشاط أجنبي جديد وهو في منصبه.

وقد تم التوقيع على المشاريع العقارية التي يروج لها قبل أن يتولى والده منصبه.