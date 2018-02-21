كلوني وأمل تبرعا بنصف مليون دعماً لتلاميذ مجزرة فلوريدا

سيتبرع #جورج_كلوني وزوجته أمل بنصف مليون دولار لدعم تظاهرة مؤيدة للإشراف على #الأسلحة_النارية سينظمها في 24 آذار/مارس في واشنطن #تلاميذ_ناجون من عملية إطلاق نار أودت بحياة 17 شخصا الأربعاء الماضي في #فلوريدا.

وقال جورج كلوني في تصريح أرسله وكيل أعماله لوكالة فرانس برس "أنا وأمل تأثرنا كثيرا بشجاعة الشابات والشبان في #مدرسة_ستونمان_دوغلاس_الثانوية".

وأضاف "ستكون عائلتنا حاضرة إلى جانب هذا الجيل اللافت من الشباب الآتين من كل أنحاء البلاد، وباسم طفلينا إيلا والكسندر نتبرع بنصف مليون دولار للمساعدة على تمويل هذا الحدث المؤسس، فحياة أطفالنا رهن به".

وأعرب تلاميذ في إطار وسم #نيفر_أغين (كي لا تتكرر)عبر خدمة "تويتر" الذي اعتمد بعد المجزرة للمطالبة بإجراءات، عن "الامتنان الهائل" لكلوني وزوجته لهذا " #التبرع اللافت".

وأضاف هؤلاء "نتلقى دعما متواصلا ونحن متحمسون للتظاهر".

وقد رصّ الكثير من التلاميذ الناجين من #مجزرة_باركلاند الصفوف في الأيام الأخيرة للتنديد بعدم تحرك الأوساط السياسية أمام تكرار عمليات إطلاق النار في المدارس في الولايات المتحدة.

وأعلن التلاميذ، الأحد، أنهم سينظمون "مسيرة من أجل حياتنا" في واشنطن ومدن أخرى عبر البلاد للمطالبة بضبط أكبر للأسلحة النارية.

وكان #نيكولاس_كروز التلميذ السابق في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند في شمال ميامي (فلوريدا)، فتح النار من سلاح نصف أوتوماتيكي، الأربعاء الماضي، في أروقة المدرسة، ما أدى إلى سقوط 17 قتيلا غالبيتهم من المراهقين.