موسكو: تحسين العلاقات مع واشنطن.. صعب للغاية

ذكر مسؤول روسي الأربعاء أنه سيكون "صعبا للغاية" تحسين #العلاقات_الروسية_الأميركية التي تدهورت لمستويات أشبه بزمن الحرب الباردة بعد اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأميركية وبسبب الأزمات في سوريا وأوكرانيا.

واتهم نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية الروسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بعد أن اتهمت واشنطن 13 روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء إنترفاكس: "للمفارقة، الأميركيون يتخذون خطوات نحو التدخل في شؤوننا الداخلية ويفاقمون التوتر في العلاقات الثنائية قبل الانتخابات الرئاسية" في 18 آذار/مارس.

وأضاف: "على الرغم من ذلك، يستمرون، دون أي أساس أو دليل، في إلقاء اللوم علينا بشأن التدخل في عملياتهم الانتخابية". وأكد: "بالطبع نحن في موسكو نأسف لكل ذلك".

وأشار إلى أنه "سيكون من الصعب للغاية المضي قدما في العلاقة مع الولايات المتحدة من وضعها الحالي".

وتحقق عدة لجان في الكونغرس الأميركي والمدعي العام الأميركي الخاص روبرت مولر في معلومات حول #تدخل_روسيا في انتخابات 2016 وتواطؤ محتمل لحملة الرئيس دونالد ترمب مع روسيا. ونفت موسكو مرارا لعب أي دور في الانتخابات الأميركية.

ويشتبك الغريمان منذ عهد الحرب الباردة في أزمات دولية مشتعلة في أوكرانيا وسوريا وإيران، كما تبادلا طرد دبلوماسيين من أراضيهما العام الفائت.

وفي أعقاب ضم #روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014 والحرب الدائرة بين كييف والمتمردين الموالين لروسيا في شرق البلد السوفيتي السابق، فرضت واشنطن عقوبات أشد صرامة على موسكو.