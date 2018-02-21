واشنطن لعباس: سندرس مشاركة دول أخرى في محادثات السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن #الولايات_المتحدة ستدرس تأييد مشاركة دول أخرى في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل إذا رأت أن ذلك سيفيد في التوصل إلى اتفاق.

وعندما سئلت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، عن دعوة الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس، إلى محادثات سلام دولية، قالت: "إذا رأينا في مرحلة ما أن دولاً أخرى قد تكون مفيدة لعملية السلام، فسوف نرغب بالتأكيد في مشاركتهم".



وأشارت: "هل الوقت مناسب لذلك الآن؟ لست على يقين من أننا قررنا ذلك، لكن هذا بالتأكيد شيء قد يحدث في المستقبل".

وكان عباس قد دعا لتطبيق مبادرة السلام العربية كما هي مع إسرائيل.

وعرض الرئيس الفلسطيني، خلال كلمة له في مجلس الأمن الثلاثاء، خطة من عدة بنود، أبرزها الدعوة لمؤتمر دولي للسلام منتصف العام الحالي، وقبول #فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية عام 2002 كما هي "من الألف للياء وليس العكس".

كما كان بين البنود أن تتوقف جميع الأعمال الأحادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أهمها وقف الاستيطان، وكذلك الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.