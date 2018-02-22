اقرأ ملاحظات ترمب خلال اجتماع حول مذبحة فلوريدا

ظهرت صورة مقربة لملاحظات مدونة كان يحملها الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أثناء اجتماعه، الأربعاء، مع الناجين وأسر الضحايا من مذبحة مدرسة ثانوية في #فلوريدا.

وبدت على الورقة الصغيرة 5 نقاط مسجلة بخط أسود لتذكير الرئيس بالنقاط الأساسية التي يجب أن يثيرها خلال الاجتماع المذكور.

وانتقد ناشطون على تويتر النقطة الخامسة في ورقة الملاحظات وهي: "أنا أسمعكم". وتساءلوا إذا كان الرئيس بحاجة لمن يذكره بإبداء التعاطف مع ضحايا حادث إطلاق النار.

والتقطت صور عدة للورقة من مختلف الزوايا، بحيث بدت معظم كلماتها: النقطة الأولى: ماذا تريدونني أن أعرف عن الخبرة التي مررتم بها؟ والثانية: ماذا يمكن أن نقوم به حتى تشعروا بالأمن؟ أما النقطة الثالثة فلم تكن واضحة. والرابعة تناولت كلمتين: الموارد والأفكار، والخامسة: أنا أسمعكم.

وتعهد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الأربعاء، اتخاذ إجراءات "قوية" من أجل التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة، وذلك لدى استقباله في البيت الأبيض ناجين من إطلاق نار أوقع 17 قتيلاً الأسبوع الماضي داخل مدرسة في #فلوريدا.

وكان #نيكولاس_كروز (19 عاماً) قد اقتحم ثانوية ستونمان دوغلاس قبل أسبوع بعد رفضه منها وأقدم على قتل 17 شخصاً من تلاميذ وأساتذة، مستخدماً سلاحاً شبه أوتوماتيكي اشتراه بشكل شرعي رغم أنه عانى في السابق من مشاكل عقلية.