ترمب يوضح فيتورط.. "قصدت تسليح أفضل المعلمين"

بعد الانتقادات الواسعة التي لقيها اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسليح المعلمين وأساتذة المدارس، على خلفية إطلاق النار الذي حصل الأسبوع الماضي في مدرسة بفلوريدا، غرد ترمب موضحاً موقفه، ومعتبراً أن ما نقل عنه حرف من قبل بعض القنوات الأميركية، في إطار ما أسماها "الأخبار الملفقة.

وقال الرئيس الأميركي، الخميس، إنه أراد فقط اختبار الفكرة، مشدداً على أنها ستقتصر على من تلقوا تدريباً عسكرياً أو خاصاً، معتبراً أن المدارس الخالية من الأسلحة تجذب المجرمين، في تصريح قد يورطه أكثر ويفتح عليه نار الانتقادات.

وكتب على تويتر بعد يوم من إثارته الفكرة في جلسة استماع بالبيت الأبيض مع ناجين من إطلاق النار "لم أقل أبدا أعطوا المعلمين أسلحة. ما قلته هو التفكير في إمكانية إعطاء أسلحة لمعلمين مهرة في استخدام السلاح لديهم خبرة من تدريب عسكري أو خاص ويقومون بإخفائها، الأفضل منهم فقط".

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

وأضاف أن "20% من العلمين سيتمكنون من إطلاق النار على أي مهووس متوحش قد يأتي إلى المدرسة بنوايا سيئة. كما أن الأساتذة ذوي التدريب العالي والمحترف قد يشكلون رادعاً للجبناء الذين قد يفكرون بالقيام بأي أعمال مؤذية".

....immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

كما اعتبر أن المدارس التي تخلو من الأسلحة تشكل مغناطيساً جاذباً لمن أسماهم "السيئين" والمجرمين، في توصيف قد يفتح عليه مجدداً باب الانتقادات.