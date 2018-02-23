أميركا: ممثل ترمب في التحالف ضد داعش باقٍ في منصبه

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، أن #بريت_ماكغورك، الممثل الخاص للرئيس #دونالد_ترمب، في #التحالف الدولي لمحاربة تنظيم #داعش الإرهابي، باقٍ في منصبه.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المسؤولة الأميركية على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لترد على مزاعم بشأن إنهاء مهمة ماكغورك بالتحالف، نشرها الموقع الإلكتروني لمجلة #فورين_بوليسي الأميركية.

وقالت ناورت في تغريدتها، ردا على الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام هذا المساء، إن بريت ماكغورك لن يذهب إلى أي مكان، فهو مستمر في وظيفته كممثل خاص للرئيس ترمب بالتحالف الدولي لمحاربة داعش.

وكانت المجلة المذكورة قد ذكرت نقلًا عن مصدر لم تسمه من وزارة الخارجة الأميركية، أن إدارة ترمب تعتزم إعفاء ماكغورت من منصبه بالتحالف المذكور.

وعين الرئيس الأميركي السابق #باراك_أوباما، ماكغورك مبعوثا رئاسيا خاصا للتحالف الدولي في 23 أكتوبر/تشرين الأول، خلفا للجنرال جون ألين بعدما كان نائبا له منذ 16 سبتمبر/أيلول 2014.