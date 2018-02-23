ترمب سيعلن عقوبات شاملة ضد كوريا الشمالية

من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الجمعة، عقوبات هي "الأشمل" التي تفرض على #كوريا_الشمالية عبر استهداف 56 شركة نقل بحري وسفينة تساعد بيونغ يانغ في "الالتفاف على العقوبات".

ويأتي ذلك بعد بضع ساعات من وصول ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته #إيفانكا_ترمب إلى #كوريا_الجنوبية لتحضر، الأحد، الحفل الختامي للألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وجاء في خطاب لترمب نشر البيت الأبيض مقاطع منه: "اليوم، أعلن أننا نفرض عقوبات جديدة هي الأشمل التي تطاول النظام الكوري الشمالي".

وورد أيضا في الخطاب أن الهدف من هذه العقوبات التي يتوقع أن تفصلها وزارة الخزانة، ظهر الجمعة، هو "مواصلة قطع مصادر العائدات والنفط التي يستخدمها النظام لتمويل برنامجه النووي وجيشه".

وفرض #مجلس_الأمن الدولي في الأعوام الأخيرة عقوبات بالجملة لإجبار بيونغ يانغ على التخلي عن برنامجيها النووي البالستي.

وسبق أن اتهم ترمب، #الصين بأنها تزود كوريا الشمالية بالنفط رغم العقوبات، الأمر الذي نفته بكين.

وستوفد بيونغ يانغ، الأحد، إلى الحفل الختامي للألعاب الأولمبية وفدا رسميا من ثمانية أعضاء برئاسة الجنرال كيم يونغ شول.

وأكد #البيت_الأبيض أن لا لقاء مرتقبا بين الموفدين الأميركيين والكوريين الشماليين.