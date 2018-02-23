هذه فضيحة ضابط مسلح أثناء مجزرة فلوريدا

استقال ضابط الشرطة المسلح الذي كان مكلفا بتأمين مدرسة شهدت هجوما قُتل فيه 17 طالبا في ولاية #فلوريدا الأميركية بدلا من إيقافه عن العمل، وذلك بعدما أظهر تحقيق داخلي أنه لم يدخل الموقع لمواجهة المسلح.

وقال #سكوت_إزرايل قائد شرطة منطقة بروارد أمس الخميس إن الضابط #سكوت_بيترسون الذي كان في الخدمة وقت الهجوم، كان هو ضابط إنفاذ القانون الوحيد الموجود في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية حين فتح المهاجم النار يوم 14 فبراير/شباط.

ورصدت الكاميرات تحركات بيترسون وقت الهجوم الذي يعد ثاني أسوأ هجوم في تاريخ المدارس الأميركية والذي أطلق فيه المهاجم نيران بندقية نصف آلية من طراز إيه.آر-15.

وقال إزرايل: "ما رأيته هو وصول ضابط إلى الجانب الغربي من المبنى 12 واتخاذه موقعا وعدم دخوله المكان على الإطلاق" مشيرا إلى مبنى في المدرسة أفادت السلطات أن الجانب الأكبر من الهجوم وقع فيه.

وأضاف أن إطلاق النار استمر ست دقائق، وأن بيترسون وصل إلى المبنى بعد نحو 90 ثانية من انطلاق الرصاصة الأولى، ولكنه تباطأ في الخارج أربع دقائق على الأقل.

وسئل عما كان يتعين على الضابط فعله فرد: "يدخل ويتعامل مع القاتل. يقتل القاتل". ولم يعط بيترسون سببا لعدم دخوله المبنى، حسبما قال إزرايل.

وأوضح أنه لن يذيع الفيديو في الوقت الحالي وقد لا يفعل ذلك مطلقا "حسب إجراءات القضاء والقضية الجنائية" ضد المسلح #نيكولاس_كروز، البالغ من العمر 19 عاما، والذي كان طالبا سابقا بالمدرسة.

والحادث الذي وقع بمدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في #باركلاند هو ثاني أكبر هجوم بسلاح ناري من حيث عدد القتلى في مدرسة حكومية بالولايات المتحدة. وباركلاند منطقة تسكنها الطبقة المتوسطة على مسافة 72 كيلومترا شمالي ميامي.

ووقع الهجوم قبل قليل من موعد الانصراف. وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لطلبة مذهولين يخرجون من المبنى رافعين أيديهم ويشقون طريقهم عبر رجال شرطة مسلحين بينما وقفت شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف على مسافة قريبة.