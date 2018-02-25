بيونغ يانغ: مستعدون للحوار مع واشنطن

أعلن الوفد الكوري الشمالي، الأحد، في حفل اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية، أن #كوريا_الشمالية "على استعداد" لإجراء محادثات مع #الولايات_المتحدة، وفق ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية.

وأفاد بيان الرئاسة بأن الوفد الكوري الشمالي خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي ان، "وافق على أن المحادثات بين الكوريتين والعلاقات بين الشمال والولايات المتحدة يجب أن تتحسن في الوقت ذاته".

وشارك في الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية وفد كوري شمالي رفيع المستوى، إضافة إلى ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب.

وأظهرت لقطات الرئيس الكوري الجنوبي مصافحاً إيفانكا وبعدها الجنرال كيم يونغ شول الذي عبر عن استعاد بلاده للتحدث مع واشنطن.

وعقد مون لقاء مع كيم استمر ساعة قبل الحفل، عبّر خلاله الوفد الكوري الشمالي عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء محادثات مع واشنطن، وفق سيول.

ولم يصدر اي تاكيد لتواصل بين ايفانكا التي جلست الى جانب زوجة مون، وكيم الذي كان يجلس خلفها، على بعد مقعدين من قائد القوات الاميركية في كوريا الجنوبية الجنرال الاميركي فينسنت بروكس.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتبرت كوريا الشمالية العقوبات الأميركية الأخيرة المفروضة عليها "عملاً حربياً"، وفق بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأحد.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الجمعة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية هي "الأقسى على الإطلاق" التي تفرض على دولة وتهدف إلى عزل بيونغ يانغ أكثر.

وتستهدف هذه العقوبات أكثر من 50 سفينة وشركة نقل بحري، اعتبرت الإدارة الأميركية أنها تساعد بيونغ يانغ في الالتفاف على القيود الكثيرة المفروضة عليها.

وذكر بيان الخارجية الكورية الشمالية: "كما قلنا بشكل متكرر، نعتبر أي قيود علينا عملاً حربياً". وتعهدت "كبح الولايات المتحدة على طريقتنا" في حال الاستفزاز.

وتابعت الوزارة أن "ترمب يحاول تغييرنا من خلال عقوباته وتصريحاته العدائية، الأمر الذي يظهر جهله بشؤننا". وأضافت: "لدينا أسلحتنا النووية الخاصة (...) لحماية نفسنا من هذا النوع من تهديدات الولايات المتحدة".