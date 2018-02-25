بيونغ يانغ: واشنطن أثارت شبح الحرب بشبه الجزيرة الكورية

أدانت #كوريا_الشمالية، الأحد، أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها #الولايات_المتحدة، واتهمت واشنطن بمحاولة تقويض التحسن في العلاقات بين الكوريتين خلال دورة الألعاب الشتوية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزارة الخارجية في بيونغ يانغ قولها: "تعاونت الكوريتان معاً ونجح الأولمبياد".

وأشارت الوكالة الرسمية :"لكن الولايات المتحدة أثارت شبح الحرب في شبه الجزيرة الكورية بعقوبات جديدة واسعة النطاق على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قبل الحفل الختامي للأولمبياد"، مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وذكرت الوكالة أن أي حصار تفرضه الولايات المتحدة سيعتبر عملاً من أعمال الحرب.

من جهتها، قدمت #الصين اعتراضاً رسمياً لدى الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن عقوبات ضد شركات صينية متهمة بالقيام بأنشطة محظورة مع كوريا الشمالية.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الجمعة عن عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة عزلة بيونغ يانغ، بعد ساعات على وصول ابنته إيفانكا إلى كوريا الجنوبية لحضور حفل اختتام الألعاب الأولمبية.