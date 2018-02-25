ديمقراطيون في مجلس النواب يدافعون عن تحقيقات روسيا

دافع #الديمقراطيون في لجنة المخابرات بـ#مجلس_النواب_الأميركي عن التحقيقات الرسمية في مزاعم تدخل #روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 في مذكرة حزبية صدرت اليوم السبت.

وتتألف الوثيقة من 10 صفحات، ونشرت على موقع اللجنة الإلكتروني.

وقد انتقدت تلك المذكرة بشدة مذكرة أخرى أصدرها #الجمهوريون في السابق، وقالت إنها "جهد واضح لتقويض تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر".

وكان الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، قد انتقد سابقا في تغريدة له تناول وسائل الإعلام للتقرير الذي أصدره مؤخراً المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، وأدان فيه أفرادا و #كيانات_روسية بمحاولة التدخل في #الانتخابات_الأميركية.

وقال ترمب إنه "من المضحك أن وسائل الإعلام التي اعتادت على بث أخبار مفبركة تجاهلت أن المجموعة الروسية، التي أدانها مولر، تشكلت عام 2014".

وألمح ترمب في التغريدة إلى أن "هذا التاريخ يسبق كثيرا ترشحه للرئاسة عام 2016". وتهكم قائلا: "ربما كانوا يعرفون بعزمي الترشح وأنا لم أكن على علم بهذا".