أزمة الجدار.. مكالمة عاصفة جديدة بين ترمب ورئيس المكسيك

ثارت مكالمة عاصفة جديدة بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ونظيره المكسيكي أنريك بينا بيتو، أسفرت عن إلغاء الأخير زيارته المقررة للبيت الأبيض.

ودارت المكالمة العاصفة حول الجدار الذي يضغط ترمب لتشييده على #حدود_المكسيك، ويريد من الحكومة المكسيكية أن تدفع تكاليفه.

وأكد مسؤول من #البيت_الأبيض نبأ إلغاء زيارة #الرئيس_المكسيكي، والتي كانت مقررة في مارس القادم، نقلاً عن موقع شبكة "سي إن إن CNN "

وجرت المكالمة العاصفة بين الزعيمين يوم 20 فبراير، وكان أول من كشف عنها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وحسب مسؤولين من #أميركا و #المكسيك تحدثوا للصحيفة الأميركية، فإن الرئيس المكسيكي ألغى المقابلة بعد أن رفض ترمب المصادقة على إعلان موقف حكومة المكسيك الرافض لتمويل تشييد الجدار.

ويعد #الجدار_الحدودي بين أميركا والمكسيك أحد المحاور الأساسية في برنامج ترمب الانتخابي، ويرفض الأخير التخلي عنه، ويضغط أيضاً على الكونغرس لتوفير جزء من التمويل، وسط رفض من الديمقراطيين.

وقال مسؤول البيت الأبيض الذي تحدث إلى "سي إن إن"CNN إن مكالمة 20 فبراير كانت أقل حدة من أخرى جرت بين الزعيمين قبل عام حول تشييد الجدار أيضا.

وكشف مسؤول مكسيكي لـ"واشنطن بوست" أن ترمب "فقد أعصابه" خلال المكالمة.

ووصف مسؤول أميركي، ترمب، خلال الاتصال بأنه كان "محبطا"، وأضاف أن ترمب يعتقد أن موقف الرئيس المكسيكي غير مقبول، وكان يتوقع منه الدعم لبرنامج الحملة الانتخابية الذي أكد على أن المكسيك ستدفع ثمن الجدار.