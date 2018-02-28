أمراض مفاجئة وطرد غريب بقاعدة عسكرية قرب واشنطن

أصيب 11 شخصا بينهم عسكريون في قاعدة عسكرية أميركية قرب العاصمة #واشنطن بأمراض مفاجئة بعد افتتاح مغلف يحتوي على مادة غير معروفة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وأدت هذه الحادثة إلى إخلاء قاعدة ماير هندرسون المشتركة، فيما لاتزال #السلطات تجري تحقيقات حول المغلف والمادة التي يحتويها.

وقالت ليا روبالكابا، المتحدثة باسم قاعدة مير هندرسون هول المشتركة "فتح شخص ما رسالة، وبدأ كل من في المكتب يشعرون بالإعياء".

وأفادت إدارة إطفاء أرلينجتون على #تويتر بأن الثلاثة الذين نقلوا إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وقال سلاح مشاة البحرية على تويتر "تم استلام ظرف يحتوي على مادة مجهولة" في القاعدة.

وتابع "اتخذ الأفراد في المبنى إجراءات وقائية فورية، حيث قاموا بإخلاء المبنى".