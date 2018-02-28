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المدير السابق لحملة ترمب يمثل أمام محكمة ويدفع ببراءته

المصدر: واشنطن - أسوشيتدبرس
مانافورت
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دفع #بول_مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي الانتخابية، ببراءته بينما يواجه اتهامات بأنه تصرف كوكيل أجنبي غير مسجل وأدار مؤامرة دولية لغسل الأموال.

وجاء دفع مانافورت الرسمي بأنه غير مذنب الأربعاء خلال جلسة استماع قصيرة في واشنطن.

وكان هذا أول مثول له أمام المحكمة منذ أن أقر #ريتشارد_غيتس، المدعى عليه المشارك معه وشريكه التجاري منذ فترة طويلة، بأنه مذنب وتعاونه مع الادعاء العام.

وخلال الجلسة، وبخت القاضية آمي بيرمان جاكسون، مانافورت، لإدلائه ببيان علني بشأن دفع غيتس بالذنب. وقالت القاضية إنه انتهك حظر نشر.

وحددت القاضية موعدا لمحاكمة مانافورت في 17 سبتمبر / أيلول.

دفع مانافورت فى السابق ببراءته في القضية، بيد أن المدعين العامين للمحقق الخاص، #روبرت_مولر، قدموا لائحة اتهام ثانية الأسبوع الماضي، ما تطلب منه تقديم التماس ثان بشكل رسمي.

كلمات دالّة

#بول مانافورت, #ريتشارد غيتس, #روبرت مولر

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